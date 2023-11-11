Malkara'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Fırtına nedeniyle ilçe merkezinde birçok ağaç devrildi, iş yerlerinin tabelaları kırıldı.

Üzerine ağaç devrilen bir araçta hasar oluştu.

Cadde ve sokaklara devrilen ağaçlar belediye ekiplerince kaldırıldı.

Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, şiddetli fırtınanın ilçenin bazı bölgelerinde hasara neden olduğunu belirterek, ekiplerin gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.