Tekirdağ'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları protesto edildi.

Köprübaşı mevkisinde toplanan STK üyeleri ve vatandaşlar, İsrail aleyhinde sloganlar atarak, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıyan grup Hükümet Caddesi'nden Valilik önüne kadar yürüdü.

İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, her zaman mazlumların yanında olduklarını söyledi.

İsrail'i kınamak için her zaman meydanlarda olacaklarını ifade eden Çalışkan, "Dünya Filistin'de yaşananlara sessiz kalıyor. Biz sessiz kalamıyoruz. Her zaman yüksek sesle mazlumlar için bağırmaya devam edeceğiz. Yürüyüşümüzle Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kere daha gösterdik. Hiçbir mazlum için din, dil, ırk ayrımı yapmıyoruz. Zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çalışkan, İslam ülkelerinin harekete geçmesini istediklerini, vicdan sahibi insanların Gazze'de yaşanan saldırılara sessiz kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Yürüyüşe, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ve AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş de katıldı.