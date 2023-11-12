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        Kapaklıspor evinde Esenler Erokspor'u 86-81 yendi

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Kapaklıspor evinde Esenler Erokspor'u 86-81 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 10:35 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:38
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        Kapaklıspor evinde Esenler Erokspor'u 86-81 yendi
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Kapaklıspor evinde Esenler Erokspor'u 86-81 yendi.

        Tekirdağ temsilcisi Kapaklıspor, Kapaklı ÇOSB Spor Salonu'nda Esenler Erokspor ile karşılaştı.

        Ev sahibi ekip, ilk çeyrekte bulduğu sayılarla ilk yarıyı 45-40 önde tamamladı.

        Son çeyrekte konuk ekip, aldığı sayılarla farkı kapatmaya çalışsa da maç 86-81 Kapaklıspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

        Kapaklıspor'da Troy Franklin 31 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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