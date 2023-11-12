Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Kapaklıspor evinde Esenler Erokspor'u 86-81 yendi.

Tekirdağ temsilcisi Kapaklıspor, Kapaklı ÇOSB Spor Salonu'nda Esenler Erokspor ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip, ilk çeyrekte bulduğu sayılarla ilk yarıyı 45-40 önde tamamladı.

Son çeyrekte konuk ekip, aldığı sayılarla farkı kapatmaya çalışsa da maç 86-81 Kapaklıspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Kapaklıspor'da Troy Franklin 31 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.