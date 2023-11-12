Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Malkara ilçesinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 187 uyuşturucu hap, 20 gram esrar, 7 cep telefonu, 12 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 av tüfeği, 2 dedektör, 3 flaş bellek ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 235 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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