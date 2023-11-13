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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 09:14 Güncelleme: 13.11.2023 - 09:14
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cemaliye Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği F.D'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 49 gram eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde otomobilinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli yakalandı

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.D, A.C.T, M.A. ve A.S'yi durdurdu.

        Üst aramasında 24 gram esrar ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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