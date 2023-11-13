Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cemaliye Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği F.D'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 49 gram eroin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde otomobilinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.

- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli yakalandı

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.D, A.C.T, M.A. ve A.S'yi durdurdu.

Üst aramasında 24 gram esrar ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

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