Tekirdağ'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, örgüt bünyesinde faaliyette bulunduğu belirlenen A.H'nin Çorlu'da yaşadığını tespit etti.

Gözaltına alınan A.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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