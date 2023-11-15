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        Tekirdağ'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 08:44 Güncelleme: 15.11.2023 - 08:44
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        Tekirdağ'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, örgüt bünyesinde faaliyette bulunduğu belirlenen A.H'nin Çorlu'da yaşadığını tespit etti.

        Gözaltına alınan A.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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