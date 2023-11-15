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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:25
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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ve Çorlu ilçelerinde 5 evde arama yaptı.

        Aramalarda, 227 bin makaron, 325 kilogram tütün, 11 elektronik sigara ve 56 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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