Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan K.S.U, S.M, A.Ö, ve S.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        "Pentagon, İsrail'e askeri yardımı sessizce artırdı"
        "Pentagon, İsrail'e askeri yardımı sessizce artırdı"
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Terasta öldüren maganda kurşununda iki tutuklama!
        Terasta öldüren maganda kurşununda iki tutuklama!
        "Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
        "Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Gündüz doğuda gece batıda...
        Gündüz doğuda gece batıda...

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Tekirdağ'da yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Tekirdağ'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Tekirdağ'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
        Parkta tabancayla vurulan Uğur, hayatını kaybetti (2)
        Parkta tabancayla vurulan Uğur, hayatını kaybetti (2)
        Parkta tabancayla vurulan Uğur, hayatını kaybetti
        Parkta tabancayla vurulan Uğur, hayatını kaybetti
        Tekirdağ'da mezgit tezgahları süslemeye başladı
        Tekirdağ'da mezgit tezgahları süslemeye başladı