Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, av tüfeği ve fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.S.U, S.M, A.Ö, ve S.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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