Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak ürünlerin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi.

Aramada, 22 bin 740 makaron, 1 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.T. ve Y.T gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.