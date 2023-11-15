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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:22
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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'nde köpeğini gezdirmeye çıkan Gülşah Mete'ye (33) İ.S. idaresindeki 59 ZG 021 plakalı otomobil çarptı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mete'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cumhuriyet savcısının incelemelerin ardından Mete'nin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü İ.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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