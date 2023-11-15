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        Ağır bünyeli topraklarda buğdayın derine ekilmemesi tavsiyesi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, ağır bünyeli topraklarda derine ekilen buğdayların toprak üstüne çıkmakta zorlanmasının verim kayıplarına neden olabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 13:57 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:07
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        Ağır bünyeli topraklarda buğdayın derine ekilmemesi tavsiyesi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, ağır bünyeli topraklarda derine ekilen buğdayların toprak üstüne çıkmakta zorlanmasının verim kayıplarına neden olabileceğini söyledi.

        Başer, AA muhabirine, son günlerden etkili olan yağışların üreticileri sevindirdiğini söyledi.

        Buğday ekiminde çiftçilerin acele etmemesi gerektiğini ifade eden Başer, "Üreticilerimiz ekim geç kaldı diye düşünmesin. Şu anda tam buğday ekim zamanı. Çiftçiler acele ekip buğday tohumlarını çamura ekmesinler. 10 gün içerisinde zaman yayarak buğdayların ekilmesi daha güzel olur. Toprak güzelce hazırlanıp ekimler ondan sonra yapılmalı. Çamura ekim yapılması gerek toprağın havalanmasında ve buğdayda hastalıklara neden olabilir." dedi.

        Başer, Trakya'da üreticilerin ekim telaşının devam ettiğini aktararak, yağmurların ardından toprağın ekim için daha elverişli hale geldiğini dile getirdi.

        Çiftçilerin ileride verim kayıpları yaşamaması için ekimlere dikkat etmesi gerektiğini belirten Başer, "Ağır bünyeli topraklarda derine ekimlerden kaçınalım. Buğdayı 5-6 santimlik derine eksinler. Kumsal hafif bünyeli topraklarda biraz daha derine ekim yapılabilir. Su tutan topraklarda buğdayı derine ekmemek gerekiyor. Buğday derine ekildiğinde kök derinde oluşacağından soğuktan az etkilenir ama buğday tohumlarını beklenenden derine bırakırsak özellikle de ağır bünyeli topraklarda buğday toprak üzerine yeteri kadar çıkamıyor. Buğdayın toprak üstüne çıkamaması kayıplara neden olabiliyor." diye konuştu.

        Başer, çiftçilerin buğday ekim derinliğini toprak neminin bulunduğu en üst düzeye yakın bir seviyede ayarlamaya özen göstermesi gerektiğini aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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