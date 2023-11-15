Tekirdağ'da Cumhuriyetin 100. yılı fotoğraf sergisi açıldı Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği ve Tekirdağ Fotoğraf Derneği işbirliğiyle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği ve Tekirdağ Fotoğraf Derneği işbirliğiyle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, sergide birbirinden güzel 50 fotoğrafın yer aldığını söyledi.

Tekirdağ'ın her yönüyle kültür ve sanat alanında örnek olduğunu aktaran Hacıoğlu, serginin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Ayçiçeği, lavanta, kanola, kiraz ve üzüm bağlarında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, 15-19 Kasım tarihleri arasında 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.