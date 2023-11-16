Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen yaşa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde yasa dışı bahis reklamı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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