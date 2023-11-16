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        Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da düzenlenen yaşa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:37 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:37
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        Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da düzenlenen yaşa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde yasa dışı bahis reklamı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı.

        Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen çeşitli dijital materyallere el konuldu.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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