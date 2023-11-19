Trakya'da sağlık turizminde yıl sonu hedefi 40 bin kişiye hizmet sunmak

MESUT KARADUMAN - Trakya'da sağlık turizminde yıl sonunda 40 bin kişiye hizmet sunma hedefine ulaşılması amaçlanıyor.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde sağlık turizmi yetki belgesi bulunan 46 kuruluşla yurt içi ve dışından gelen hastalara sağlık hizmeti sunuluyor.

Her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Trakya'da Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin yanı sıra üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları, çeşitli ülkelerden talep görüyor.

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine, 2017'den beri sağlık turizmiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sağlık kuruluşlarıyla işbirliği içinde sağlık turizminden daha fazla pay alarak sektörün gelişmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Sağlık turizm belgesi alabilme noktasında hastanelerimize eğitim, donanım ve kurumsal faaliyetler noktasında yardımcı oluyoruz. Böylece hastaneler sertifikalandığı zaman hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda sağlık turizmi yapabilme kabiliyeti ve belgesine sahip oluyorlar." dedi.

- "Hastanelerimizle yurt dışında ve içinde fuarlara katılıyoruz"

Şahin, hastanelerin gerekli belgeleri olmadan sağlık turizmi faaliyeti yürütemediklerini, bu konuda tüm sağlık kuruluşlarına destek vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Sağlık turizmi çalışmaları kapsamında 2020'de 22 hastanenin katılımıyla Trakya Sağlık Turizm Derneğini kurduklarını belirten Şahin, "Dernek, 3 yıldır faaliyetlerini yürütüyor. Salgın sürecinde de derneğimizin gerçekten devletimizle işbirliği içerisinde güzel faaliyetleri, yardımları oldu. Bizim için anlamlı bir iş oldu. Bunun yanı sıra hastanelerimizle pazarlama ve araştırma faaliyetlerinde bulunarak yurt dışında ve içinde fuarlara da katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, sağlık turizm belgesi bulunan 46 kuruluşla Trakya'da sağlık hizmeti verildiğini dile getirerek, "Biz, bu anlamda kamu hastanelerimizi, şehir hastanelerimizi, üniversite hastanelerimizi önemsiyoruz çünkü onların çok ciddi kapasiteleri var, ciddi altyapıları var geçmişten gelen. Özellikle beyin cerrahisi, kalp cerrahisi gibi omurilik gibi birçok alanda çok ciddi altyapıları mevcut. Bu anlamda özel sektörümüzün giremediği kanser vakalarında şehir hastanelerimiz, üniversite hastanelerimiz bu açığı tamamlıyorlar." diye konuştu.

- "Bu yıl sonunda 40 bin kişiye hizmet vermiş olmayı bekliyoruz"

Ajansın çalışmalarının başladığı yıllarda Trakya'ya sağlık turizmi için yaklaşık 3 bin 500 kişinin geldiğini ifade eden Şahin, çalışmalarla sayının her geçen yıl arttığını anlattı.

Şahin, geçen yıl sağlık turizmi kapsamında Trakya'da 32 bin 500 kişiye hizmet verildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl sonunda 40 bin kişiye hizmet vermiş olmayı bekliyoruz. Sağlık turizmi kapsamında özellikle Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Macaristan, İngiltere, İrlanda ve Orta Avrupa ülkelerinden geliyorlar. Kısmen de Malta ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerden gelenler oluyor. Daha çok obezite cerrahisi, plastik cerrahi, kulak-burun-boğaz, göz, diş gibi alanlarda faaliyette bulunuyoruz. İyi olduğumuz alanlarda hangi ülkelerden daha çok müşteri alabiliriz diye pazar araştırmalarımızı ona göre yaptık. Kuzey Afrika ve Güney Afrika'da pazarlama faaliyetlerine inşallah 2024'te başlamayı düşünüyoruz. Bunun yanında Özbekistan başta olmak üzere, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelere giderek orada da pazarlama faaliyetlerinde bulunmak istiyoruz."

Türkiye'nin turizmden 100 milyar dolar gelir beklediğini belirten Şahin, 2024 hedeflerinin 50 bin kişiye sağlık turizmi hizmeti sunmak olduğunu söyledi.