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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:22
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Yağcı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip istekleri dinledi.

        Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahalledeki eksikliklerin kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

        Mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Uzunlar'a ziyaretinde Süleymanpaşa Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Hikmet Güven eşlik etti.

        - Baroda tören düzenlendi

        Tekirdağ'da ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukatlar için tören düzenlendi.

        Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre stajlarını tamamlayan Eda Sağlam, Furkan Durak, Fatmanur Çoral, Sude Taş, Beyza Özaydın, Gökçe Erbil, İdil İren Orhan ve Gülnur Tamar'a ruhsatnameleri düzenlenen törenle takdim edildi.

        Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukatlara meslek hayatlarında başarı diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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