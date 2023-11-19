Tekirdağ'da 618 litre kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince 618 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince 618 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir iş yerine baskın düzenledi.
İş yeri ve deposunda yapılan aramada 618 litre kaçak içki ve 5 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İş yeri sahibi S.S. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.