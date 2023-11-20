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        Tekirdağ'da bir kadın eski eşinin evinde ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadın, eski eşinin evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:32 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:40
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        Tekirdağ'da bir kadın eski eşinin evinde ölü bulundu
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadın, eski eşinin evinde ölü bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, S.T'nin (42) Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde eski eşinin evinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören kızı, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.T'nin tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

        Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Olayda kullanıldığı tespit edilen tabancaya polis ekipleri tarafından el konuldu.

        Öte yandan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan cinayet şüphelisi H.U. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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