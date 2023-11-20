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        Tekirdağ'da 1 ton 500 kilogram kum midyesi ele geçirildi

        Tekirdağ'da toplanması ve satışı yasak olan 1 ton 500 kilogram kum midyesine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:39
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        Tekirdağ'da 1 ton 500 kilogram kum midyesi ele geçirildi
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        Tekirdağ'da toplanması ve satışı yasak olan 1 ton 500 kilogram kum midyesine el konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Jandarma asayiş timleri, Süleymanpaşa ilçesinde denetimlerde şüphe üzerine bir araçta arama yaptı.

        Aramada, çuvallarda içerisinde doldurulmuş 1 ton 500 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler denize bırakıldı.

        Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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