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        Çorlu'da Afet Koordinasyon Merkezi açıldı

        Çorlu Belediyesince olası afet durumlarında hizmet vermek üzere planlanan Çorlu Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:53 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:40
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        Çorlu'da Afet Koordinasyon Merkezi açıldı
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        Çorlu Belediyesince olası afet durumlarında hizmet vermek üzere planlanan Çorlu Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi hizmete girdi.

        Hıdırağa Mahallesi’nde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü şantiye alanında inşa edilen Afet Koordinasyon Merkezinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, afetlere karşı her an hazırlıklı olunmasının gerektiğini söyledi.

        Afetlere karşı daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek için merkezin açıldığını belirten Sarıkurt, modern teknoloji ve uzman personellerle afet anında hızlı ve etkili bir şekilde hareket edebileceklerini belirtti.

        Sarıkurt, tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Merkezimin kurulmasıyla birlikte ilçemizde belediye olarak tüm çalışmalarımızı tek bir merkez vasıtasıyla yöneteceğiz. Afet öncesi ve sonrası tüm hazırlık ve çalışmalarımızı tek bir noktadan koordine edeceğimiz yeni bir sisteme geçmiş bulunuyoruz." dedi.

        CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise ilçeye kazandırılan merkezin önemli olduğunu belirterek, emeği olanlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı, afetlere yönelik yapılan hazırlıklar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Açılışa, Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Tezcan Buçan, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Sevim Avcı Yener, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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