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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:55 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:55
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri İ.A'yı durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 50 gram metanfematin ve tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri G.T.K'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri M.T'yi durdurdu.

        Üst aramasında tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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