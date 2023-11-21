Tekirdağ'da eski eşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eski eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Sevgi T'nin (42) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan H.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde dün, Sevgi T'nin eski eşinin evinde hareketsiz şekilde yattığını gören kızı, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sevgi T'nin tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheli H.U'yu gözaltına almıştı.

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