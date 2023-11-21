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        Tekirdağ'da eski eşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eski eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:10
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        Tekirdağ'da eski eşini tabancayla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eski eşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Sevgi T'nin (42) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan H.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde dün, Sevgi T'nin eski eşinin evinde hareketsiz şekilde yattığını gören kızı, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sevgi T'nin tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheli H.U'yu gözaltına almıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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