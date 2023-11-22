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        "Çılgın davulcu" sosyal sorumluluk projeleriyle çocukları mutlu etmeye çabalıyor

        MESUT KARADUMAN - Denizin altında, paraşütle havada, kayak yaparken kar üstünde davul çalarak farklı bir müzisyen profili çizen ve Tekirdağ'da "çılgın davulcu" olarak bilinen Ahmet Merih Çelik, sosyal fayda odaklı programlarda da kimi zaman engelli kimi zaman depremden etkilenmiş çocukları mutlu etmek için programlar düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:01
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        "Çılgın davulcu" sosyal sorumluluk projeleriyle çocukları mutlu etmeye çabalıyor
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        MESUT KARADUMAN - Denizin altında, paraşütle havada, kayak yaparken kar üstünde davul çalarak farklı bir müzisyen profili çizen ve Tekirdağ'da "çılgın davulcu" olarak bilinen Ahmet Merih Çelik, sosyal fayda odaklı programlarda da kimi zaman engelli kimi zaman depremden etkilenmiş çocukları mutlu etmek için programlar düzenliyor.

        Düğünlerde ve organizasyonlarda davul çalarak mesleğini sürdüren ve daha önce paraşütle havada, deniz altında ve kayak yaparken davul çalarak mesleğindeki maharetine dikkati çekmeye çalışan Çelik, vakit buldukça da özellikle engelli ve afetzede çocuklarla buluşuyor.

        Çelik, sosyal sorumluluk adını verdiği programlardan birini de Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesinde gerçekleştirdi.

        Burada eğitim alan zihinsel engelli öğrencilere davul çalmayı öğretti, zaman zaman da onlara davul çalarak eğlenmelerini sağladı.

        -"Onların mutluluğu bizim yüzümüze de yansıyor"

        Çelik, AA muhabirine, geçmişte farklı alanlarda davul çalarak farkındalık oluşturduğunu hatırlattı.

        Müzikle insanlara dokunmaya çalıştığını ifade eden Çelik, "Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından kente yerleştirilen çocuklar ve ailelerini de davul çalarak eğlendirmiştim, yine bu tür etkinliklere devam ediyorum, engelli kardeşlerimizle ara ara buluşuyoruz. Onların yüzündeki mutluluğu fazlasıyla gördüm. Onların sevincini gördükçe biz de mutlu oluyoruz." dedi.

        Çelik, özel çocukların müzikten çok büyük keyif aldığını aktararak, bu tür etkinlikleri artırarak yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

        Müzikle insanların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmenin kendisine keyif verdiğini belirterek, "Özel çocukların hepsinin farklı yetenekleri var. Arada bazı çocuklar davulu alıp kendisi çalıyor. Bu kurumlardaki çocuklara yardım elimizin açık olması gerekiyor. Buradaki çocuklara dokunmak önemli. Çocuklar etkinlikten keyif aldı. Onların mutluluğu bizim yüzümüze de yansıyor." diye konuştu.

        ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş de çocukların organizasyonda doyasıya eğlendiğini ifade etti.

        Kurumlarında gerçekleştirilen etkinliğin kendilerini sevindirdiğini aktaran Güneş, "Bu tür etkinliklerin daha da çok olmasını isterim. Daha fazla kişiye ulaşması da güzel olur. Bizim çocuklarımız bu mutluluğu hak ediyor. Müzisyen arkadaşımızın davuluyla çaldığı ritimler onları çok mutlu etti. Çocuklarımızın mutluluğunun daim olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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