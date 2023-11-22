Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İnecik Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahalledeki yol yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

Çalışmaları inceleyen Uzunlar'a Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı eşlik etti.

- Afet farkındalık eğitimi verildi

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünce Çorlu ilçesinde afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bir alışveriş merkezi personellerine verilen eğitimde, afet türleri, afetin etkileri, mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim, görevli personeller tarafından sorulan soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.