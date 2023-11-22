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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:20
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        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        İnecik Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

        Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahalledeki yol yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

        Çalışmaları inceleyen Uzunlar'a Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı eşlik etti.

        - Afet farkındalık eğitimi verildi

        AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünce Çorlu ilçesinde afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bir alışveriş merkezi personellerine verilen eğitimde, afet türleri, afetin etkileri, mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

        Eğitim, görevli personeller tarafından sorulan soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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