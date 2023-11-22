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        Tekirdağ'da eğitim verilen kadınlar kaynak ustası olarak işe alınacak

        Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir firma, kaynakçılık konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verdiği kadınları bünyesinde istihdam edeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:50
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        Tekirdağ'da eğitim verilen kadınlar kaynak ustası olarak işe alınacak
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        Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir firma, kaynakçılık konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verdiği kadınları bünyesinde istihdam edeceğini açıkladı.

        Ergene ilçesinde maden, kimya, biomas sektörüne kurutma teknolojileri ve anahtar teslim projeler üreten firma ile Trakya Kalkınma Ajansı arasından imzalanan protokol kapsamında 2 ay boyunca 15 kadına eğitim verilecek.

        Eğitimlerini tamamlayan kadınlar firma bünyesinde kaynak ustası olarak iş başı yapacak.

        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen Genç İstihdamı Teması kapsamında firma ile imzalanan protokol ile kaynakçılığa kadın eli değeceğini söyledi.

        Kalkınma Ajansı olarak, Trakya'da iş arayan gençlere ve kadınlara yönelik eğitimler düzenleyerek, bu kişileri firmalarla buluşturduklarını ifade eden Şahin, "Eğitimlerin sonunda da bu kişilerin sertifika almalarını sağlayarak uzun vadede kendilerinin bu sertifika ile çalışmalarına imkan sağlıyoruz. Yaptığımız protokolle kadınların kaynakçılık konusunda teorik ve uygulamalı eğitim almalarının ardından burada çalışmaları sağlanacak. 15 kadın burada eğitim alacak. Kadınların el becerilerini iyi olduğunu, çalışma azimlerinin iyi olduğunu biliyoruz. Kadınlarımız bölgede ihtiyaç duyulan kaynakçı açığının da kapatılmasına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

        - "Eğitimden sonra işe başlayacaklar"

        Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilmen de kadın kaynakçıların yetiştirilmesi ve istihdam edilmesini önemsediklerini dile getirdi.

        Trakya Kalkınma Ajansı ile iş birliği yaptıklarını belirten Dilmen, şunları kaydetti:

        "Kadınların eğitim alıp ardından firmamızda işe başlayacak olmasından mutluyuz. Kadın kaynakların yetiştirilmesi, 3 aşamadan oluşuyor. Gerekli eğitimlerin ardından kadınlar işe başlıyor. 20 yılda yetişen erkek kaynakçının geldiği seviyeyi 2 ayda burada kadın kaynakçılarımızla yakaladık. Kadınların bu işe meraklı olmaları bizim tüm beklentilerimizi karşılayacak durumda. Ülkemizde kaynakçı sayısının azlığı ve yeni kaynakçı yetiştirilmesi konusunda da firmamız iyi bir yolda ilerliyor."

        Kadın kaynakçı Nuray Togay, kaynakçılığın sadece erkek işi olarak düşünülmesinin yanlış olduğunu aktardı.

        İlk başlarda zorlansa da şimdi işini severek yaptığını ifade eden Togay, "Eğitim sürecinden sonra iş yapmaya başladıkça zorluklar geçiyor. Bu işi isteyen, bu işi seven bütün kadınlar yapabilir. Kendine güvenen bütün kadınla bu işi yapar. Eğitimlerden sonra sertifikan alarak bu işi yapmamız bizim için daha da anlamlı olacak." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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