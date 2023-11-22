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        Tekirdağ'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli" düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, günümüzde şiddet içerikli oyunların veya televizyondaki şiddet sahnelerinin en çokta çocukları olumsuz etkilediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:22 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:28
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        Tekirdağ'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli" düzenlendi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, günümüzde şiddet içerikli oyunların veya televizyondaki şiddet sahnelerinin en çokta çocukları olumsuz etkilediğini belirtti.

        NKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli" düzenlendi.

        Vatandaş, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, günümüzde şiddet içerikli oyunların çocuklarda olumsuz etkiler oluşturduğunu belirtti.

        Şiddetin küçük yaşlarda öğrenildiğini anlatan Vatandaş, "Televizyonun düğmesine bastığımız anda haber kanallarında, film sahnelerinde bugün İsrail'in Filistin'de yaptığı gerçek katletmeleri veya filmlerde kafa kesme sahnelerine uzanan şiddet sahneleri çocuklar üzerinde ne etkiler oluşturuyor düşünün. Çocukların 10 saat veya 15 saate varan sürelerde şiddet içerikli oyunlar oynamaları öldürmeyi, vurmayı parçalamayı, kırmayı hayatın normal rutin özelliğiymiş gibi algılamaları geleceğe ilişkin kaygılarımızı daha da arttıracağı kanaatindeyim. "dedi.

        Kadına yönelik şiddete de değinen Vatandaş, kadının şiddete maruz kalmasının insanlığın şiddete maruz kalmasıyla eş değer olduğunu vurguladı.

        Panelde, avukatlar Gülhan Gürbüz ve Büşra Nur Bağcı da kadın haklarını anlattı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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