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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:22 Güncelleme: 23.11.2023 - 09:22
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ten "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Soytürk mesajında, öğretmenliğin özverili, sabırlı ve hoşgörülü olmayı gerektiren saygın bir meslek olduğunu belirtti.

        Öğretmenlerin geleceğin teminatı çocukları yarınlara hazırladığını anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımıza, gençlerimize doğruyu, güzeli ve iyiyi öğreten, iş hayatına ve sosyal hayata hazırlayan siz değerli öğretmenlerimiz, çok kutsal bir vazifeyi icra etmektesiniz. Toplumumuzun bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik yönden kalkınmasında öğretmenlerimizin katkısı büyüktür. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlerimizin toplum hayatındaki önemini şu sözlerle vurgulamıştır.

        'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.' Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek için fedakarca çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor. Emekli olan ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

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