Tekirdağ'da 12 ton 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Tekirdağ'da bir işletmede 12 ton 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde İ.Ö'nün işletmesinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Yapılan aramada 12 ton 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, işletme sahibi gözaltına alındı.

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