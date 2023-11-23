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        Tekirdağ'da 12 ton 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir işletmede 12 ton 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 09:30 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:17
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        Tekirdağ'da 12 ton 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Tekirdağ'da bir işletmede 12 ton 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde İ.Ö'nün işletmesinde kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Yapılan aramada 12 ton 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, işletme sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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