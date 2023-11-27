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        Kapaklıspor, OGM Ormanspor'u 87-73 yendi

        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Kapaklıspor, sahasında ağırladığı OGM Ormanspor'u 87-73 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:27
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        Kapaklıspor, OGM Ormanspor'u 87-73 yendi
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        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Kapaklıspor, sahasında ağırladığı OGM Ormanspor'u 87-73 mağlup etti

        Kapaklı Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğine her iki takımda iyi başladı. Konuk ekip OGM Ormanspor boyalı alandan sayılar bulurken ev sahibi Kapaklıspor Amerikalı oyuncusu Troy'un elinden bulduğu dış atışlarla maça ortak oldu ve ilk çeyrek 17-15 Kapaklıspor'un üstünlüğü ile geçildi.

        İkinci çeyrekte ev sahibi ekip Cem, Harun ve Troy Frankli'nin etkili hücum oyunu ile rakibi arasındaki farkı açtı. Konuk ekip OGM Ormanspor, Bucker, Miller ve Alper ile maça ortak olmak istese de ilk yarı 42-31'lik skorla Kapaklıspor önde tamamladı.

        Üçüncü çeyrekte heyecanlı dakikalar yaşandı. Aradaki farkı açan Kapaklıspor'un top kayıplarını iyi değerlendiren OGM Ormanspor'da Miller ve Bucker farkı azalttı. Hücumda toparlanan ev sahibi ekip Kapaklıspor, İbrahim, Cem Han ve Alperen'in elinden bulduğu sayılarla farkı yeniden açtı ve çeyrek 65-49 sona erdi.

        Son çeyrekte Kapaklıspor, taraftarının da desteğini arkasına aldı ve kontrollü oyunu ile rakibinin farkı azaltmasına izin vermedi ve maç 87-73 Kapaklıspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

        OGM Ormanspor'da yeni transfer Miller 23 sayı atarken Kapaklıspor'da Troy Franklin 24 sayı ile takımının ve maçın en skorer oyuncusu oldu.

        Kapaklıspor ligdeki 6 galibiyetini alırken puanını 18'e yükseldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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