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        Tekirdağ'da lodosun taşırdığı deniz suyu çekildi esnaf tamir ve temizliğe başladı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizin taşması ve yükselen dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki dün gece biriken suların çekilmesinin ardından ekipler temizlik çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:33 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:33
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        Tekirdağ'da lodosun taşırdığı deniz suyu çekildi esnaf tamir ve temizliğe başladı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizin taşması ve yükselen dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki dün gece biriken suların çekilmesinin ardından ekipler temizlik çalışması yaptı.

        Lodos nedeniyle dün gece yükselen deniz suyu sabah karşı çekildi.

        Bölge esnafı zarar gören kısımlarının onarımına ve temizlik işlemlerine başladı.

        Etkili olan lodos nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da gün içerisinde lodosun etkisini yitirmesiyle yeniden denize açılacak.

        - Sağanak etkili oluyor

        Kentte sabah saatlerinde aniden başlayan sağanak, zaman zaman etkilisini artırıyor.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında korundu.

        Kuzey ilçelerinde de etkili olan yağışın yarına dek aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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