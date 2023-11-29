Tekirdağ'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hakkında 17 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hakkında 17 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri cezaevi firarisi S.K'nın ilçe merkezinde olduğu bilgisine ulaştı.

Zanlı Aydoğdu Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Hükümlünün yapılan sorgulamasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranması olduğu ve 17 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan firari hükümlü S.K, cezaevine gönderildi.