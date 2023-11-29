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        Tekirdağ'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hakkında 17 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:54
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        Tekirdağ'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hakkında 17 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri cezaevi firarisi S.K'nın ilçe merkezinde olduğu bilgisine ulaştı.

        Zanlı Aydoğdu Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

        Hükümlünün yapılan sorgulamasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranması olduğu ve 17 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

        Gözaltına alınan firari hükümlü S.K, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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