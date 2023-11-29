Tekirdağ'da acil servisin sundurması rüzgarın etkisiyle ambulansın üzerine düştü Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin acil servis girişindeki sundurmanın, rüzgar ve sağanağın etkisiyle üzerine düştüğü ambulansta hasar oluştu.

Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin acil servis girişindeki sundurmanın, rüzgar ve sağanağın etkisiyle üzerine düştüğü ambulansta hasar oluştu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman kuvvetli şekilde devam ediyor, sağanağa ara ara kuvvetli rüzgar da eşlik ediyor.

Cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden olan yağış, trafikte de yoğunluğa sebep oldu.

Kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin acil servis girişindeki sundurma ambulansın üzerine düştü.

Güvenlik görevlileri acil servis girişini kapatarak vinç çağırdı.

Sundurmanın vinçle kaldırılmasının ardından, hasar alan ambulans sanayi sitesine çekildi. Daha sonra acil servise girişler normale döndü.

Meteoroloji yetkilileri yağışın yarın sabaha kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.