Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da acil servisin sundurması rüzgarın etkisiyle ambulansın üzerine düştü

        Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin acil servis girişindeki sundurmanın, rüzgar ve sağanağın etkisiyle üzerine düştüğü ambulansta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:42 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da acil servisin sundurması rüzgarın etkisiyle ambulansın üzerine düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin acil servis girişindeki sundurmanın, rüzgar ve sağanağın etkisiyle üzerine düştüğü ambulansta hasar oluştu.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman kuvvetli şekilde devam ediyor, sağanağa ara ara kuvvetli rüzgar da eşlik ediyor.

        Cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden olan yağış, trafikte de yoğunluğa sebep oldu.

        Kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin acil servis girişindeki sundurma ambulansın üzerine düştü.

        Güvenlik görevlileri acil servis girişini kapatarak vinç çağırdı.

        Sundurmanın vinçle kaldırılmasının ardından, hasar alan ambulans sanayi sitesine çekildi. Daha sonra acil servise girişler normale döndü.

        Meteoroloji yetkilileri yağışın yarın sabaha kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Prof.Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması
        Prof.Dr. Naci Görür'den kritik deprem açıklaması
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Etna, bir kez daha lav püskürttü
        Etna, bir kez daha lav püskürttü
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        "Kabus doktor" iddianamesi Habertürk'te
        Özür diledi
        Özür diledi
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Altına Fed dopingi
        Altına Fed dopingi
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu
        "Kız çocuğu okumaz" dediler! Hayaline 60'ında kavuştu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da deniz taştı, sahildeki işletmeleri su bastı; rüzgarda ağaçlar d...
        Tekirdağ'da deniz taştı, sahildeki işletmeleri su bastı; rüzgarda ağaçlar d...
        Tekirdağ'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
        Tekirdağ'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
        Tekirdağ'da devrilen ağaç park halindeki 3 otomobile zarar verdi
        Tekirdağ'da devrilen ağaç park halindeki 3 otomobile zarar verdi
        Tekirdağ'da lodosun taşırdığı deniz suyu çekildi esnaf tamir ve temizliğe b...
        Tekirdağ'da lodosun taşırdığı deniz suyu çekildi esnaf tamir ve temizliğe b...
        Motosikletteki kar maskeli saldırgan, otomobildekilere ateş açtı: 3 yaralı
        Motosikletteki kar maskeli saldırgan, otomobildekilere ateş açtı: 3 yaralı
        Tekirdağ'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı