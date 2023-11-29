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        Tekirdağ'da yağış sonrası denizin kıyı şeridindeki rengi değişti

        Tekirdağ'da etkili olan sağanakla taşınan çamurlu su nedeniyle denizin kıyı şeridinin rengi kahverengiye dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:39
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        Tekirdağ'da yağış sonrası denizin kıyı şeridindeki rengi değişti
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        Tekirdağ'da etkili olan sağanakla taşınan çamurlu su nedeniyle denizin kıyı şeridinin rengi kahverengiye dönüştü.

        Süleymanpaşa ilçesinde aralıklarla etkili olan şiddetli sağanağın ardından cadde ve derelerden akan sular denize ulaştı. Bu nedenle kıyı şeridinde deniz boz bir renk aldı.

        Yağmur sularıyla gelen yoğun atık da denize sürüklendi. Bölgenin temizlenmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Denizin renginin değişimi dron ile havadan da görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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