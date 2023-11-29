Tekirdağ'da yağış sonrası denizin kıyı şeridindeki rengi değişti
Tekirdağ'da etkili olan sağanakla taşınan çamurlu su nedeniyle denizin kıyı şeridinin rengi kahverengiye dönüştü.
Tekirdağ'da etkili olan sağanakla taşınan çamurlu su nedeniyle denizin kıyı şeridinin rengi kahverengiye dönüştü.
Süleymanpaşa ilçesinde aralıklarla etkili olan şiddetli sağanağın ardından cadde ve derelerden akan sular denize ulaştı. Bu nedenle kıyı şeridinde deniz boz bir renk aldı.
Yağmur sularıyla gelen yoğun atık da denize sürüklendi. Bölgenin temizlenmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Denizin renginin değişimi dron ile havadan da görüntülendi.
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