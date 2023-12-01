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        Tekirdağ'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir otomobilde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 09:35 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:42
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        Tekirdağ'da 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir otomobilde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim sırasında durumunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde, 10 ruhsatsız tabanca ve 11 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.A ve D.A. jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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