Tekirdağ'da istihdamın geleceği sempozyumda konuşuldu Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce (İŞKUR) "Tekirdağ'da istihdamın bugünü ve geleceği" sempozyumu yapıldı.

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce (İŞKUR) "Tekirdağ'da istihdamın bugünü ve geleceği" sempozyumu yapıldı.

Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Enis Sülün Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, istihdamın, ekonomik büyümeye ve refah düzeyinin artmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

İstihdam arttıkça, ülkedeki nüfusun satın alma gücünün arttığını ifade eden Karabulut, "İstihdam arttıkça daha fazla satın alma gücü, üretim ve ticaretin artmasını sağlıyor. İstihdamın artmasıyla, ülkede daha fazla gelir elde ediliyor, ülkede daha fazla harcama ve yatırım olanağı oluşuyor." dedi.

Karabulut, Tekirdağ'ın ulaşım şartlarının gelişmiş olması ve Avrupa'ya geçiş güzergahında yer almasından dolayı, hem yerli hem de yabancı sermayeli sanayi işletmeleri tarafından en çok tercih edilen iller arasında bulunduğunu belirtti.

İŞKUR Müdürü Yaşar Esen de programın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı ve Çorlu Ticaret Sanayi Odası iş birliğinde düzenlendiğini aktardı.

Tekirdağ'ın sanayi, tarım, turizm, hizmet ve inşaat sektörlerinde gelecek yıllarda etkinliğini daha da arttıracağını dile getiren Esen, şunları kaydetti:

"İstanbul'un yeniden yapılandırılması kapsamında Trakya'ya bu zamana kadar birçok işletme göçü oldu. Yeni gelecek firmaların katma değeri yüksek ihracata dönük ürünlere yatırım yapan ve deniz yolu taşımacılığına uygun firmalardan seçilmesi halinde bölgemiz ekonomisine ve işgücüne önemli katkı yapacak. Tekirdağ'da 14 OSB, 1 Serbest Bölge mevcut. İlimizde 116 yabancı sermayeli firmanın, 123 tesisi bulunuyor. En fazla 32 firmayla Almanya'nın birinci, 14 firmayla Hollanda'nın ikinci, 8 firmayla İtalya'nın üçüncü sırada olduğunu, toplam 31 ülkenin firması kentte faaliyetlerini sürdürüyor." diye konuştu.

Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Vatansever ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karadeniz de sempozyumda sunum yaptı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İsmail Yılmaz, oda başkanları, OSB temsilcileri, sanayiciler ve öğrenciler katıldı.