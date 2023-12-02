Engellerini aşarak yüzmede madalyalara kulaç attı MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yüzme sporuyla tanıştıktan sonra kendini geliştiren zihinsel engelli Kürşat Tuğral (22), bölge ve Türkiye şampiyonalarında madalyalara kulaç attı.

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yüzme sporuyla tanıştıktan sonra kendini geliştiren zihinsel engelli Kürşat Tuğral (22), bölge ve Türkiye şampiyonalarında madalyalara kulaç attı.

Yüzme öğrenmek için 8 yıl önce İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün kursuna katılarak antrenör Anıl Bulut eşliğinde çalışmalara başlayan Tuğral, zamanla kendisini geliştirdi.

Tuğral, katıldığı bölge ve Türkiye şampiyonalarında 5'i altın 15 madalya kazandı.

Engellerini aşıp güzel başarılara imza atan Tuğral, derecelerine yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kürşat Tuğral, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla AA muhabirine, engellilere fırsat verildiğinde güzel şeyler başardıklarını gösterdiği için gururlu olduğunu söyledi.

Yarışlarda madalya kazanmanın kendisine keyif verdiğini ifade eden Tuğral, "Kendi isteğimle yüzmeye karar verdikten sonra kursa geldim. İlk olarak Anıl hocayla çalışmaya başladım. Yüzmeyi öğrendikten sonra hedefim büyüktü. Yarışmalara katılmaya başladım ve çeşitli dereceler kazandım. Tekirdağ'da Antalya'da yarışmalara katıldım. Yüzmeyi seviyorum. Bütün ailelerin de çocuklarını getirmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Tuğral, yüzmeye başladıktan sonra güzel arkadaşlıklar edindiğini, madalyalarına yenilerini ekleyerek adından söz ettirmeye çalışacağını dile getirdi.

- "Kazandığı başarılarla arkadaşlarına da rol model oluyor"

Yüzme antrenörü Anıl Bulut da Kürşat'ın mücadeleyi seven bir sporcu olduğunu belirtti.

Özel sporcuların başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Yüzmeyi öğrendikten sonra kendisinin yarışmalara katılabileceği güzel bir performansı olduğunu gördük. Güzel dereceler aldı. Bugüne kadar 15 madalya kazandı. Antalya, İstanbul, Ordu ve Tekirdağ'da çeşitli yarışmalarda yarıştı. Birincilik, ikincilik ve üçüncülükler elde etti. En güzel yüzdüğü stilde kurbağalama. En iyi derecelerini orada kazandı. Kazandığı başarılarla arkadaşlarına da rol model oluyor."

Yüzmeyi öğrenen özel sporcuların hayatta daha başarılı olduklarını dile getiren Bulut, ailelerden özel çocuklarını mutlaka sporla tanıştırmalarını istedi.