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        Çorlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

        Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ana arterlerde trafikte aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:14 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:14
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        Çorlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
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        Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ana arterlerde trafikte aksama yaşandı.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin önlerindeki tente altlarına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Belediye ekipleri su baskını yaşanabilecek olan bazı bölgelerde iş makinelerini hazır bekletti.

        Çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nın bazı bölümlerinde biriken sular belediye ekiplerince temizlendi.

        Hava sıcaklığının 6 derece olduğu ilçede yağışın yarına dek aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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