Çorlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ana arterlerde trafikte aksama yaşandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin önlerindeki tente altlarına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Belediye ekipleri su baskını yaşanabilecek olan bazı bölgelerde iş makinelerini hazır bekletti.

Çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nın bazı bölümlerinde biriken sular belediye ekiplerince temizlendi.

Hava sıcaklığının 6 derece olduğu ilçede yağışın yarına dek aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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