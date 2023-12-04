Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğündeki deprem Trakya'da da hissedildi
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da hissedildi.
Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde, 10.45'te 4,5 büyüklüğünde depremler kaydedildi.
Yaşanan sarsıntılar Trakya illerinde de hissedildi.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ AFAD il müdürlüklerinden alınan bilgiye göre, yaşanan depremler nedeniyle bölgede olumsuzluk yaşanmadı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de yaptıkları açıklamalarda geçmiş olsun dileklerini ileterek, illerinde depremden kaynaklı herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını ifade etti.
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