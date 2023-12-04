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        Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 14:32
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        Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        N.D idaresindeki 59 AGT 303 plakalı otomobil, İnecik Mahallesi'nde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, elektrik direğine çarptı.

        Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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