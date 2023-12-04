Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

N.D idaresindeki 59 AGT 303 plakalı otomobil, İnecik Mahallesi'nde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, elektrik direğine çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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