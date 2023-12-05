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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:34 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:39
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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, boş makaronların (filtreli sigara kağıdı) kaçak tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Takip ettikleri otomobili durduran ekipler yaptıkları aramada 200 bin makaron ele geçirdi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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