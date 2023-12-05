Tekirdağ'da asayiş

Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.N.Ç'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada tabanca ve fişek ele geçirildi.

Sürücü B.A. gözaltına alındı.

- Otomobilde elektronik sigara ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde jandarma tarafından otomobilde yapılan aramada 26 elektronik sigara ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulamasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 26 elektronik sigara ele geçirildi.

Sürücü C.C.Y. gözaltına alındı.

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