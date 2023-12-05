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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:04 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:06
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.N.Ç'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Sürücü B.A. gözaltına alındı.

        - Otomobilde elektronik sigara ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde jandarma tarafından otomobilde yapılan aramada 26 elektronik sigara ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulamasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 26 elektronik sigara ele geçirildi.

        Sürücü C.C.Y. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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