Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 60 gram metamfetamin, 4 gram skunk, uyuşturucu kullanma aparatı, tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adreslerdeki 8 zanlı gözaltına alındı.