Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü Tekirdağ'da iki gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

Tekirdağ'da iki gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesi üzerine deniz ulaşımı normale döndü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekirdağ sahiline demir atan yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ile tanker bulundukları yerden ayrıldı.

Poyraz dolayısıyla denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkabilecek.