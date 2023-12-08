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        Tekirdağ'daki İkiz Göller'de mevsim geçişinde renk cümbüşü yaşanıyor

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İkiz Göller'de mevsim geçişinde tabiatta oluşan renkler ziyaretçilerine doğal güzellik sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:53 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:04
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        Tekirdağ'daki İkiz Göller'de mevsim geçişinde renk cümbüşü yaşanıyor
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İkiz Göller'de mevsim geçişinde tabiatta oluşan renkler ziyaretçilerine doğal güzellik sunuyor.

        Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen İkiz Göller, mevsim geçişindeki renk tonlarıyla güzel görüntü oluşturuyor.

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine İkiz Göller'in doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkilediğini söyledi.

        Kahverengi ve sarı tonların etkileyici bir görüntü oluşturduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ'ın güzel ilçelerinden Kapaklı'mızın doğal güzelliklerinden İkiz Göller, ekoturizmin önemli merkezlerinden. İstanbul'a yakınlığı ile ciddi bir avantajı olan bölgemiz hafta sonu yoğun ziyaretçi alıyor. Bu ziyaret noktalarından birisi de İkiz Göller. Sonbaharın kışa dönmesiyle göl ve çevresi beraber çok güzel doğal manzarası, harika bir seyir zevki veriyor." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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