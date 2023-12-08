Tekirdağ'da 385 litre sahte içki yakalandı

Tekirdağ'da 385 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Aramada, 385 litre sahte içki ve 400 boş şişe ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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