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        Tekirdağ'da 385 litre sahte içki yakalandı

        Tekirdağ'da 385 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:05 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:21
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        Tekirdağ'da 385 litre sahte içki yakalandı
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        Tekirdağ'da 385 litre sahte içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

        Aramada, 385 litre sahte içki ve 400 boş şişe ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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