Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir fabrikada elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.

Karaağaç Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ambalaj fabrikasında çalışan H.A. ve C.B. arızalı sigorta kutusunu tamir ettikleri esnada elektrik akımına kapıldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine H.A. ve C.B. sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

C.B'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde 1. derece yanık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı

Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi'nde durumunda şüphelendikleri İ.Ö, D.D ve S.K'yi durdurdu.

Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.