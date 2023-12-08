Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir fabrikada elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:09 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir fabrikada elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.

        Karaağaç Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir ambalaj fabrikasında çalışan H.A. ve C.B. arızalı sigorta kutusunu tamir ettikleri esnada elektrik akımına kapıldı.

        Diğer işçilerin haber vermesi üzerine H.A. ve C.B. sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        C.B'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde 1. derece yanık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi'nde durumunda şüphelendikleri İ.Ö, D.D ve S.K'yi durdurdu.

        Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak?
        İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak?
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da 385 litre sahte içki yakalandı
        Tekirdağ'da 385 litre sahte içki yakalandı
        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor
        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor
        Tekirdağ'daki İkiz Göller'de mevsim geçişinde renk cümbüşü yaşanıyor
        Tekirdağ'daki İkiz Göller'de mevsim geçişinde renk cümbüşü yaşanıyor
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş