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        Tekirdağ'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:24 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:24
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        Tekirdağ'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası şüpheli S.Y'nin yakalanması için belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Şüpheli evinde gözaltına alındı, olayda kullanıldığı öne sürülen tabanca şüphelinin evinde bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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