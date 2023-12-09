Tekirdağ'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası şüpheli S.Y'nin yakalanması için belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli evinde gözaltına alındı, olayda kullanıldığı öne sürülen tabanca şüphelinin evinde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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