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        Tekirdağ'da manavdaki meyve kasalarının altında 15 kilo esrar yakalandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 15 kilo esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:58
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        Tekirdağ'da manavdaki meyve kasalarının altında 15 kilo esrar yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 15 kilo esrar ele geçirildi.

        Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi Omurtak Caddesi'nde faaliyet gösteren bir manavda yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı bilgisini aldı.

        Bir süre bölgede takip yapan polis ekipleri manava operasyon düzenledi.

        Narkotik köpeği Larissa'nın da katılığı aramada meyve kasalarının altında 15 kilo esrar ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında H.D. ve Ş.İ. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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