Tekirdağ'da manavdaki meyve kasalarının altında 15 kilo esrar yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 15 kilo esrar ele geçirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi Omurtak Caddesi'nde faaliyet gösteren bir manavda yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı bilgisini aldı.

Bir süre bölgede takip yapan polis ekipleri manava operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği Larissa'nın da katılığı aramada meyve kasalarının altında 15 kilo esrar ele geçirdi.

Operasyon kapsamında H.D. ve Ş.İ. gözaltına alındı.

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