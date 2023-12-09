Tekirdağ'da zeytin ve zeytinyağı satışı yapan iş yerleri denetlendi Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince zeytin ve zeytinyağı satışı yapan iş yerleri denetlendi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince zeytin ve zeytinyağı satışı yapan iş yerleri denetlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, tüm ilçelerde zeytin ve zeytinyağı üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını kapsayan denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimde bazı ürünlerden kontrol amacıyla numune aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, tüketicilerin piyasa değerinin altında olan ürünlerin izin belgelerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Zeytinyağının taklitte sık karşılaşılan ürünlerden biri olduğunu aktaran Öcal, "Tüketiciler, aldıkları ürünlerin üzerinde bulunması gereken zorunlu etiket bilgileri ile bakanlık iznini gösteren bilgilendirmenin olup olmadığını kontrol etmeli. Etiketsiz ve piyasadaki ucuz ürünlerin almamalı. Tavsiye edilen tüketim tarihi ile son tüketim tarihi mutlaka incelenmeli."ifadelerini kullandı.

Öcal ayrıca tüketicilerin karşılaştıkları sorunları Alo 174 Gıda hattına bildirebileceklerini kaydetti.