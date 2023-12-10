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        Sivas Devlet Tiyatrosunun, "Yirmibironbeş Treni" adlı oyunu Tekirdağ'da sahnelendi

        Sivas Devlet Tiyatrosunun "Yirmibironbeş Treni" adlı oyunu, Tekirdağ'da sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 10.12.2023 - 09:59
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        Sivas Devlet Tiyatrosunun, "Yirmibironbeş Treni" adlı oyunu Tekirdağ'da sahnelendi
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        Sivas Devlet Tiyatrosunun "Yirmibironbeş Treni" adlı oyunu, Tekirdağ'da sanatseverlerle buluştu.

        Toygun Orbay'ın yazdığı ve Burcu Aksakal'ın yönettiği oyun, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

        Oyunda, adam rolünde Abdulsamet Sünbül, kadın rolünde Hülya Keli ve istasyon memuru rolünde İsmail Tütüncü sahne aldı.

        Gelmesi beklenen bir tren olduğu düşündürülen oyunda, beklemeyi bırakıp yaşamdan keyif alındığında o trenin yakalanabileceği, sona odaklanmayı bırakıp, yaşanan süreçten, yaşamın akışından keyif alınması gerektiği anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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