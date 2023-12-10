Tekirdağ'da düzenlenen Ünilig futbol müsabakaları sona erdi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig grup futbol müsabakaları tamamlandı.

Rektör Yardımcısı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taşan, NKÜ Spor Kompleksinde gerçekleştirilen kupa ve madalya töreninde yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan sporculara teşekkür ederek, dereceye giren takımları tebrik etti.

Müsabakaların sonunda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi birinci, Bursa Uludağ Üniversitesi ikinci, Tekirdağ NKÜ de üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlarla madalya ve kupaları verildi.

Törene, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Dr. Serkan Aydın, diğer üniversitelerin heyetleri ve öğrenciler katıldı.